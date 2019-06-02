Президент США Дональд Трамп посоветовал властям Великобритании не выплачивать Брюсселю отступные в размере 39 млрд фунтов (около $50 млрд) за нарушение условий выхода страны из ЕС.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он заявил в интервью газете The Sunday Times.

По его словам, на месте британских властей он не стал бы выплачивать такую "огромную сумму". Американский лидер добавил, что вынес бы этот вопрос на рассмотрение в виде судебного спора или ходатайства.

"Великобритании будет очень непросто достичь хорошей сделки, когда они вступают в переговоры таким образом", - сказал Трамп.

Он также посоветовал Лондону выходить из ЕС без соглашения, если Брюссель откажется от условий, выдвигаемых Британией. Кроме того, он рекомендовал отправить в Брюссель на переговоры ЕС лидера Партии Brexit Найджела Фаража, назвав его "очень толковым человеком".