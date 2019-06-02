Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Тихом океане у берегов островного государства Тонга.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение было зафиксировано в 10.36 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 61 километре к юго-востоку от населенного пункта Охонуа. Очаг залегал на глубине 80 километров.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.