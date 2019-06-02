https://news.day.az/world/1125492.html В Тихом океане произошло мощное землетрясение
В Тихом океане произошло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Тихом океане у берегов островного государства Тонга.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение было зафиксировано в 10.36 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 61 километре к юго-востоку от населенного пункта Охонуа. Очаг залегал на глубине 80 километров.
Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре