https://news.day.az/world/1125493.html В Алжире отменили выборы президента из-за отсутствия кандидатов
В Алжире отменили выборы президента из-за отсутствия кандидатов
В Алжире перенесли выборы президента страны, которые должны были пройти 4 июля,
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, это произошло из-за того, что кандидатов на этот пост нет.
Суд признал невозможным своевременное проведение выборов главы государства.
Ранее сообщалось, что срок регистрации кандидатов на пост президента Алжира истек в 00.00 26 мая, за это время ни один кандидат не был зарегистрирован.
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлики заявил, что уходит в отставку 2 апреля.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре