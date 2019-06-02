https://news.day.az/world/1125507.html В Турции произошло сильное землетрясение
В Турции произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло за западе Турции.
Об этом, как передает Day.az, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение было зафиксировано в 13.08 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 155 километрах к востоку от города Стамбул. Очаг залегал на глубине семи километров.
Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.
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