Землетрясение магнитудой 4,6 произошло за западе Турции.

Об этом, как передает Day.az, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение было зафиксировано в 13.08 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 155 километрах к востоку от города Стамбул. Очаг залегал на глубине семи километров.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.