Якубович выехал на "Лексусе" на чебоксарский тротуар и получил совет "сбрить усы и публично покаяться".

Ведущего программы "Поле чудес" Леонида Якубовича проверяет МВД Чувашии после публикации в Сети фото с нарушением ПДД.

На фотографиях автомобиль Lexus, за рулем которого сидит Якубович, выезжает на пешеходный тротуар в Чебоксарах.

По словам очевидцев, ведущий нарушил правила на улице Ленинградской. Он стремился подобраться ближе к сцене и решил по тротуару объехать автобус, который выставили для ограничения движения транспорта.

Фотографии опубликованы в паблике ZaRulem.

В полиции пообещали провести проверку и привлечь водителя к ответственности, если его вина подтвердится.

В комментариях пользователи пишут, что "Якубовичу надо сбрить усы" и покаяться публично, поскольку публичные люди должны являться примером для остальных россиян.

Накануне в Чебоксары приехали журналисты и ведущие Первого канала. Они провели благотворительную акцию, приуроченную ко Дню защиты детей. Среди гостей был и Леонид Якубович.