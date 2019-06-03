Якубовичу грозят сбрить усы - ФОТО
Якубович выехал на "Лексусе" на чебоксарский тротуар и получил совет "сбрить усы и публично покаяться".
Ведущего программы "Поле чудес" Леонида Якубовича проверяет МВД Чувашии после публикации в Сети фото с нарушением ПДД.
На фотографиях автомобиль Lexus, за рулем которого сидит Якубович, выезжает на пешеходный тротуар в Чебоксарах.
По словам очевидцев, ведущий нарушил правила на улице Ленинградской. Он стремился подобраться ближе к сцене и решил по тротуару объехать автобус, который выставили для ограничения движения транспорта.
Фотографии опубликованы в паблике ZaRulem.
В полиции пообещали провести проверку и привлечь водителя к ответственности, если его вина подтвердится.
В комментариях пользователи пишут, что "Якубовичу надо сбрить усы" и покаяться публично, поскольку публичные люди должны являться примером для остальных россиян.
Накануне в Чебоксары приехали журналисты и ведущие Первого канала. Они провели благотворительную акцию, приуроченную ко Дню защиты детей. Среди гостей был и Леонид Якубович.
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