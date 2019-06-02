Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф заявил, что политика санкций со стороны США будет иметь негативные последствия для Вашингтона.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение он высказал в воскресенье в интервью телеканалу ABC.

"Если Соединенные Штаты решили доставить столько боли иранскому народу, вступая в экономическую войну, развязывая экономический терроризм против Ирана, то будут последствия", - сказал Зариф.

"Мы не видим разницы между экономической войной и реальными военными действиями", - подчеркнул он. "У нас есть отчетливое понимание того, что в войне не бывает победителей. В войне все проигрывают, но кто-то теряет больше, а кто-то - меньше", - отметил глава МИД Ирана.

"Как я и говорил раньше, угрозы против Ирана не работают, - заявил Зариф в ответ на вопрос о том, что он хотел бы сказать непосредственно президенту США Дональду Трампу. - Никогда не угрожайте Ирану. Попробуйте уважение, это может сработать".

Ранее, госсекретарь США Майкл Помпео заявил о готовности Вашингтона начать диалог с Тегераном без каких-либо предварительных условий. Он также отметил, что проблемы в отношениях с ИРИ существуют из-за находящегося у власти режима, а не из-за антииранских санкций, введенных Соединенными Штатами. Госсекретарь вновь подчеркнул приверженность американской власти усилиям по изменению курса политики в Иране. В то же время Помпео добавил, что американские власти рассматривают возможность начала диалога с Ираном при "нормальном поведении" руководства республики.