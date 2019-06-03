https://news.day.az/world/1125543.html В центре Барселоны мужчина с оружием вызвал панику
В центре Барселоны мужчина с оружием вызвал панику
Мужчина с пневматическим оружием вызвал панику в воскресенье днем в центре Барселоны.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, туристы уведомили каталонских полицейских о подозрительном человеке на улице Рамбла. В результате полицейские начали поиск мужчины. При задержании он оказал сопротивление, трое сотрудников правоохранительных органов получили травмы.
Подозреваемым оказался гражданин Филиппин. Как ожидается, он будет направлен на психологическое обследование.
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