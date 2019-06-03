Мужчина с пневматическим оружием вызвал панику в воскресенье днем в центре Барселоны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, туристы уведомили каталонских полицейских о подозрительном человеке на улице Рамбла. В результате полицейские начали поиск мужчины. При задержании он оказал сопротивление, трое сотрудников правоохранительных органов получили травмы.

Подозреваемым оказался гражданин Филиппин. Как ожидается, он будет направлен на психологическое обследование.