На чемпионате по гонкам на тракторах "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области одна из машин наехала на журналистов. Видео случившегося опубликовал Telegram-канал "Че по Ростову?".

На ролике видно, как водитель трактора во время преодоления водного препятствия теряет управление и врезается в толпу людей в красных футболках. Некоторые из них, держа камеры в руках, убегают с места аварии, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Как передает "Российская газета", в результате инцидента никто не пострадал, так как машина наехала на стог сена. При этом видеокамеры и экипировка операторов и фотографов были повреждены.

"В погоне за эффектными кадрами многие журналисты забывают о соблюдении правил техники безопасности. В стремлении сделать эффектный кадр они, забывая обо всем на свете, буквально лезут под колеса", - сказал организатор мероприятия Сергей Суховенко.

Отмечается, что ДТП не повлияло на ход соревнований.

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