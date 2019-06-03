https://news.day.az/world/1125670.html Эрдоган назвал Турцию надеждой человечества
Эрдоган назвал Турцию надеждой человечества
Турция является надеждой человечества, своих друзей, сказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
По его словам, Турция - это уже не та слабая страна, какой она была в 90-х годах прошлого века.
Эрдоган отметил, что сегодня Турция превратилась в супердержаву региона.
"Несмотря на все нападки, наша страна благодаря своей экономике и демократии все больше развивается", - сказал он.
Эрдоган отметил, что рано или поздно Турция решит проблему террора навсегда.
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