Турция является надеждой человечества, своих друзей, сказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, Турция - это уже не та слабая страна, какой она была в 90-х годах прошлого века.

Эрдоган отметил, что сегодня Турция превратилась в супердержаву региона.

"Несмотря на все нападки, наша страна благодаря своей экономике и демократии все больше развивается", - сказал он.

Эрдоган отметил, что рано или поздно Турция решит проблему террора навсегда.