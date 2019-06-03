Инцидент, произошедший в Ганьчжоу (провинция Цзянси, Китай), вполне мог закончиться весьма трагично, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Во время работ по установке рекламного щита большой кран перевернулся, и двое незнакомцев, стоявших неподалёку, оказались в смертельно опасной ситуации.

К счастью, мужчины могут похвастаться и быстротой, и отличной реакцией - они кинулись прочь, так что в происшествии никто не пострадал.

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