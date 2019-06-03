https://news.day.az/world/1125700.html Упавший кран едва не задел мужчин, спасшихся благодаря своей быстрой реакции - ВИДЕО
Упавший кран едва не задел мужчин, спасшихся благодаря своей быстрой реакции - ВИДЕО
Инцидент, произошедший в Ганьчжоу (провинция Цзянси, Китай), вполне мог закончиться весьма трагично, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
Во время работ по установке рекламного щита большой кран перевернулся, и двое незнакомцев, стоявших неподалёку, оказались в смертельно опасной ситуации.
К счастью, мужчины могут похвастаться и быстротой, и отличной реакцией - они кинулись прочь, так что в происшествии никто не пострадал.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре