Военно-транспортный самолет Ан-32 ВВС Индии пропал с экранов радаров во время полета. Об этом сообщила в понедельник газета Times of India, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На борту исчезнувшего самолета находились восемь членов экипажа и пять пассажиров. Он совершал рейс из аэропорта города Джорхат в штате Ассам на северо-востоке Индии.

На поиски пропавшего военно-транспортного самолета направлены истребитель Су-30 и военный самолет для проведения спецопераций С-130 (Си-130).