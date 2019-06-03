Два здания, построенные на средства местных жителей в городе Чжэнчжоу (провинция Хэнань, КНР), на днях были демонтированы строительной организацией, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

По данным местных СМИ, недостроенные 20-этажные сооружения возводились на средства местных жителей, без разрешения властей. В 2010 году стройка была заморожена, а рядом началось легальное строительство микрорайона.

Для сноса зданий потребовалось 1.1 тонна динамита. В течение нескольких секунд высотки были превращены в пыль.

В Китае существует множество незаконно возведенных зданий, подобных этим, и это явление вызвало настоящую головную боль у местных властей, которым приходится принимать подобные решения.

В конце прошлого года сразу три незаконных сооружения были снесены в районе горного хребта Циньлин. Снос зданий вызвал широкий резонанс в китайском сегменте интернета.

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