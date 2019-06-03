Президент США Дональд Трамп сообщил, что, находясь в Великобритании, выключил американский телеканал CNN после того, как потратил некоторое время на просмотр негативных и фейковых новостей, которые передает этот телеканал.

"Только что прибыл в Великобританию. Единственная проблема в том, что CNN является основным источником новостей, доступных из США. Посмотрев его некоторое время, я выключил его. Все негативное и так много фейковых новостей, очень плохо для США. Большие рейтинги падают. Почему владелец AT&T (компания, владеющая CNN) не делает что-нибудь?", - написал Трамп в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, "когда мир смотрит CNN, он получает ложную картину о США".

В ходе государственного визита президента США в Великобританию ожидается ряд совместных мероприятий с участием Трампа и членов британского правительства, а также встреча с королевой Елизаветой Второй в Букингемском дворце.

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