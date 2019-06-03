15 мая купание двух сестёр в бассейне жилого комплекса Savoy в Шамблисе (Атланта, штат Джорджия, США) чуть не закончилось трагедией, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Две сестры - 10-летняя Джейла Даллис и 3-летняя Кали Дэвис, находящиеся под присмотром родственницы, решили проверить глубину бассейна.

В результате водные процедуры чуть не стали последними для Кали, которая запутавшись в надувном круге, погрузилась на дно бассейна и провела без дыхания более 10 минут.

Джейла Даллис, первой увидевшая ребёнка на дне бассейна, бросилась и вытащила свою сестру на поверхность.

Обслуживающий персонал пытался привести девочку в чувства, пока на место инцидента ехали медики.

Находящегося без сознания ребёнка отправили в больницу, где её удалось вернуть к жизни. Спустя две недели Кали Дэвис была выписана из лечебницы.

Данишия Даллис, мать девочек, рассказала, что выздоровление ее дочери было "чудом"."Не отводите глаз от своих детей возле водоёмов. Все детские надувные игрушки небезопасны. Будьте осторожны. Следите за своими детьми, - заявила Данишия во время интервью.



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