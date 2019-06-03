Народно-освободительная армия Китая успешно испытала межконтинентальную баллистическую ракету нового поколения, предназначенную для запуска с подводных лодок.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ, ракета - предположительно JL-3, - была запущена с борта подлодки 2 июня в 4.28 по местному времени из бухты Бохай у полуострова Шаньдун, пишет Defence Blog. Пуск был замечен многочисленными рыбаками и очевидцами на суше, видео полета ракеты появилось в сети, передает Day.Az.

Твердотопливная МБР третьего поколения JL-3 предназначена для размещения на подводных лодках, имеет дальность полета 12-14 тысяч километров и способна нести до 10 термоядерных боеголовок индивидуального наведения. Первое испытание ракеты состоялось в декабре 2018 года.

Ввод в строй головной атомной подлодки - носителя JL-3 запланирован на середину 20-х годов.

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