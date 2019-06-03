Президент США Дональд Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.

Это первый официальный прием Трампа в двухдневном официальном визите в Соединенное Королевство, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Принц Чарльз сопровождал Трампа на западную террасу дворца, президент радостно поприветствовал улыбающуюся королеву.

Президент и его супруга Меланья Трамп будут присутствовать на обеде с королевой.

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