https://news.day.az/world/1125833.html Трамп встретился с Елизаветой II
Трамп встретился с Елизаветой II
Президент США Дональд Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.
Это первый официальный прием Трампа в двухдневном официальном визите в Соединенное Королевство, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Принц Чарльз сопровождал Трампа на западную террасу дворца, президент радостно поприветствовал улыбающуюся королеву.
Президент и его супруга Меланья Трамп будут присутствовать на обеде с королевой.
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