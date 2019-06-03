Китайская Huawei приобрела технологии в области распознавания лиц у российской компании "Вокорд". За интеллектуальную собственность и большую часть команды инженеров китайский производитель отдал $40-50 миллионов, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к сделке, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Структура сделки была сложной. По информации газеты, российская и гонконгская "дочки" Huawei выкупили доли учредителей и миноритарных акционеров "Игл софтлаб" - фирмы, аффилированной с "Вокордом". Ранее именно она стала владельцем прав на патенты и оборудование "Вокорда".

В Китае спрос на разработчиков биометрических систем очень высок, а в России купить стартап в сфере распознавания лиц можно в десятки раз дешевле, чем в США. По словам опрошенных изданием экспертов, Huawei осмотрела множество игроков на рынке видеонаблюдения и видеоаналитики, но остановилась на "Вокорде". Стоимость лидеров этого рынка доходит до $100 миллионов, однако китайцы сумели найти для себя недорогого игрока за вдвое меньшую сумму, получив взамен полный портфель технологий.

Алгоритмы распознавания лиц помогут Huawei быстро нарастить штат квалифицированных сотрудников в России, рассуждают эксперты. Предположительно, китайцев заинтересовал основной бизнес "Вокорда" - HD-камеры с "умными" функциями.

"Вокорд" была основана в 1999 году. Эта фирма занимается разработкой камер и программ для распознавания лиц, видеонаблюдения, фиксации нарушения ПДД. Заказчиками стартапа были МВД, банки и ритейлеры. В 2016 году алгоритм распознавания лиц "Вокорда" занял первое место в тесте Вашингтонского университета Megaface.

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