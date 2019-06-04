https://news.day.az/world/1125878.html Дональд Трамп поддержал Brexit
Дональд Трамп поддержал Brexit
Президент США Дональд Трамп поддерживает выход Великобритании из ЕС, который будет осуществлен таким образом, чтобы не нарушить экономическую и финансовую стабильность в мире. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы Белого дома.
"Президент Трамп поддерживает Brexit, который будет осуществлен таким образом, чтобы не затронуть мировую экономическую и финансовую стабильность, при этом обеспечив независимость Соединенного Королевства", - отмечается в заявлении.
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