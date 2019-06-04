https://news.day.az/world/1125907.html У берегов Японии произошло мощное землетрясение
Острова архипелага Идзу располагаются в Филиппинском море Тихого океана примерно в 600 километрах к югу от Токио.
У берегов Японии произошло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Тихом океане в районе японского острова Торисима на юге архипелага Идзу, угрозы цунами нет, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным Главного метеорологического агентства Японии, толчки зафиксированы в 13.40 по местному времени, очаг землетрясения залегал на глубине 440 километров под водой, угрозы цунами нет.
Острова архипелага Идзу располагаются в Филиппинском море Тихого океана примерно в 600 километрах к югу от Токио.
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