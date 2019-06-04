ДТП произошло в воскресенье, 2 июня, на перекрёстке улиц Лево-Булачная и Чернышевского и попало на видео, пишет "Бизнес Online". На кадрах с камеры наблюдения видно, как легковушка на всей скорости сносит несколько метров стоящего вдоль дороги ограждения и два столба.

Очевидцы сняли полностью разбитую машину. При этом обошлось без жертв. Водитель сам выбрался из искорёженной машины, а за ним и два пассажира. Его объявили в розыск, но парень вскоре обещал сам явиться к инспекторам, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Позже снимками с БМВ в своём инстаграме поделился блогер Эрик Давидович. На первом фото он сидит за рулём такой же машины, но вокруг лежит снег. На остальных фотографиях видна уже разбитая легковушка. А подпись гласила: "Шагали 20, в тачке трое. Все живы. Пристёгивайтесь!"

Некоторые предположили, что блогер и был за рулём авто. Но он опроверг это предположение, заявив, что в тот момент находился в Санкт-Петербурге.

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