Бортпроводник авиакомпании Southwest Уэсли Хант (Wesley Hunt) укачал плачущую во время полета девятимесячную девочку. Об этом сообщает Fox News.

О произошедшем рассказала в своем Facebook ее мать Эшли Доуэлл (Ashley Dowell). Эшли с мужем и тремя детьми (двумя сыновьями 4 и 7 лет и маленькой дочерью Алайной) путешествовала в Disney World. На взлете Алайна расплакалась, что доставляло беспокойство окружающим пассажирам. "Нам казалось, что все вокруг хотят выгнать нас из самолета", - написала Доуэлл. На помощь ей пришел бортпроводник: как только пилот отключил световое табло "Пристегните ремни", Хант подошел к пассажирке, забрал девочку и быстро укачал ее. Ребенок успокоился и уснул. "Я обожаю маленьких детей, я бы их сотню завел", - пошутил бортпроводник, когда Эшли Доуэлл поблагодарила его, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

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