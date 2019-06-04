https://news.day.az/world/1125945.html Мужчина набросился на Майли Сайрус в толпе - ВИДЕО
Мужчина набросился на Майли Сайрус в толпе - ВИДЕО
Мужчина набросился на певицу Майли Сайрус, выходившую из отеля в Барселоне. Видеозапись инцидента опубликована в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
На пути к автомобилю Сайрус окружили поклонники. Муж артистки австралийский актер Лиам Хемсворт шел впереди, когда мужчина из толпы неожиданно схватил 26-летнюю девушку за волосы, после чего обхватил ее шею и попытался притянуть к себе. Его оттеснили охранники.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре