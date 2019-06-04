Мужчина набросился на певицу Майли Сайрус, выходившую из отеля в Барселоне. Видеозапись инцидента опубликована в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

На пути к автомобилю Сайрус окружили поклонники. Муж артистки австралийский актер Лиам Хемсворт шел впереди, когда мужчина из толпы неожиданно схватил 26-летнюю девушку за волосы, после чего обхватил ее шею и попытался притянуть к себе. Его оттеснили охранники.

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