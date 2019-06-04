https://news.day.az/world/1125994.html Краснодар ушел под воду после сильнейших ливней - ВИДЕО
Краснодар ушел под воду после сильнейших ливней - ВИДЕО
Мощный ливень обрушился на Краснодар. Всего за полчаса городские улицы ушли под воду почти на метр, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
Шквалистый ветер с корнем вырывал огромные деревья и опрокидывал их на припаркованные автомобили.
В нескольких районах города дождями размыло почву, из-за чего на дорогах и тротуарах образовались глубокие провалы.
Движение машин и общественного транспорта полностью парализовано.
В это же время всего в 30 километрах от города выпал град размером с перепелиное яйцо.
В результате разбиты окна, повреждены теплицы и крыши домов.
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