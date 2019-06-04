Иран выступил против того, чтобы отложить до начала июля очередную министерскую встречу участников организации ОПЕК+, страны которой вместе с представителями нефтедобывающих стран, не входящих в организацию, должны в конце июня принять решение об уровнях добычи на второе полугодие 2019 года. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на письмо министра нефти Ирана Бижана Намдара Зангане, направленное в адрес ОПЕК.

Правительства Казахстана и Алжира также сообщили ОПЕК, что не считают начало июля подходящим временем для проведения министерской встречи ОПЕК+, сообщает агентство со ссылкой на другой документ нефтяного картеля.

Решение об уровне добычи нефти на вторую половину 2019 года страны ОПЕК+ будут принимать на встрече в конце июня. По данным Reuters, эта встреча предварительно назначена на 25-26 июня.

На встрече мониторингового комитета ОПЕК+ в середине мая консенсус по вопросу ограничений добычи нефти так и не был достигнут.

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