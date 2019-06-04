ВВС США опубликовали видео применения управляемой авиабомбы GBU-39. Высокоточный боеприпас предназначен для поражения стационарных и подвижных целей. Малый диаметр бомбы затрудняет ее обнаружение и перехват, а складные крылья позволяют GBU-39 пролететь 110 километров от места сброса, передает Day.Az.

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