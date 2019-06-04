В ЯНАО в селе Гыда сварщик Игорь Няч вытащил из огня троих человек. 28-летний герой служил в ВДВ.

Когда мужчина увидел горящую многоэтажку, охваченную черным дымом, он запрыгнул в ковш экскаватора и, разбив окна, вытащил людей, живущих на третьем этаже. Это две пожилые женщины и девочка, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Потом он присоединился к пожарным и стал им помогать. Об этом рассказал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Пожар произошел около полудня 29 мая в селе Гыда Тазовского района.

Пожар ликвидировали за час. Из горящего дома эвакуировали шесть человек, никто не пострадал.

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