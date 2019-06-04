Футбольный клуб установил на стадионе статую своего преданного болельщика - ВИДЕО
Испанский футбольный клуб "Валенсия" установил на трибуне домашнего стадиона "Месталья" статую своего преданного болельщика Висенте Наварро Апарисио, сообщает Givemesport.
По данным издания, мужчина потерял зрение в возрасте 54 лет из-за отслоения сетчатки. Однако он все равно продолжал ходить на матчи, чтобы поддержать свою любимую команду.
В частности, он стал свидетелем триумфа клуба сезона 2004 года и говорил, что это был самый счастливый год в его жизни, передает Day.Az со ссылкой на ridus.ru.
Болельщик скончался два года назад.
Теперь на 164-м месте 15-го ряда в центральной части трибуны сидит эта статуя в честь Висенте, - говорится в сообщении в Twitter.
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