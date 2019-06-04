Во вторник, 4 июня, мусульмане по всему миру начинают отмечать Ураза-байрам - праздник разговения. В этот день завершается месячный пост. В Москве на утренний намаз у Соборной мечети собрались тысячи верующих, передает Day.Az со ссылкой на rt.com.

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