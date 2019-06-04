https://news.day.az/world/1126140.html Трамп считает, что Brexit принесет пользу Великобритании
Трамп считает, что Brexit принесет пользу Великобритании
Brexit должен состояться, он принесет пользу Британии, заявил президент США Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Я думаю, что он (выход из ЕС) состоится, и он должен состояться... Думаю, что он принесет пользу стране", - сказал Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.
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