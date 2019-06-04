Brexit должен состояться, он принесет пользу Британии, заявил президент США Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Я думаю, что он (выход из ЕС) состоится, и он должен состояться... Думаю, что он принесет пользу стране", - сказал Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

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