Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил во вторник, что не будет участвовать в предстоящем саммите G20 в японской Осаке, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Я не поеду на встречу G20, но я направлю письмо относительно проблем неравенства в мире, по этой теме должны быть встречи, это те встречи, которых не хватает", - сказал Лопес Обрадор на своей пресс-конференции в Мехико.

Саммит "большой двадцатки" состоится 28 и 29 июня.

По словам Лопеса Обрадора, вместо него на саммит отправятся глава МИД Мексики и министр финансов.



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