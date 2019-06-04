https://news.day.az/world/1126174.html Кот Ларри из офиса Мэй спрятался от дождя под лимузином Трампа
Кот Ларри из офиса Мэй спрятался от дождя под лимузином Трампа
Кот Ларри из офиса британского премьер-министра использовал лимузин президента США как укрытие от дождя. Об этом пишет британская газета Daily Express, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Серьезная проблема с безопасностью, после того кот Ларри с Даунинг-стрит спрятался под лимузином "Зверь" Дональда Трампа и отказывается уходить оттуда", - сообщил в Twitter репортер телеканала NBC Билл Нили, приложивший фотографию кота, притаившегося под задней частью автомобиля.
Пока неизвестно, вызвал ли "демарш" главного мышелова Британии, какие-либо задержки в движении кортежа Трампа.
Газета Washington Post отмечает, что Ларри также присутствует на совместной фотографии Трампа и Мэй: пока оба лидера позируют перед дверью резиденции, кот устроился на подоконнике.
Ларри появился на Даунинг-стрит в феврале 2011 года, когда семья Дэвида Кэмерона взяла его четырехмесячным котенком из приюта. Он стал первым котом на Даунинг-стрит за 14 лет - предшественник Ларри кот Хамфри отправился "на пенсию" в 1997 году, вскоре после переезда туда Тони Блэра.
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