https://news.day.az/world/1126237.html Число погибших при разгоне протестующих в Судане возросло до 60
Число погибших при разгоне протестующих в Судане возросло до 60
Число погибших в результате разгона палаточного лагеря демонстрантов в столице Судана достигло 60.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на страницу Комитета врачей Судана в Facebook, передает Day.Az.
"Ещё десять человек погибли от пуль солдат Военного совета... Таким образом, общее число погибших достигло 60", - указывается в сообщении.
Ранее стало известно, что суданские военнослужащие приступили к разгону палаточного лагеря оппозиции в Хартуме. После этого оппозиционные силы призвали к свержению Военного совета Судана.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре