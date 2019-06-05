Число погибших в результате разгона палаточного лагеря демонстрантов в столице Судана достигло 60.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на страницу Комитета врачей Судана в Facebook, передает Day.Az.

"Ещё десять человек погибли от пуль солдат Военного совета... Таким образом, общее число погибших достигло 60", - указывается в сообщении.

Ранее стало известно, что суданские военнослужащие приступили к разгону палаточного лагеря оппозиции в Хартуме. После этого оппозиционные силы призвали к свержению Военного совета Судана.

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