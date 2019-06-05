Федеральная полиция Австралии провела обыски в центральном офисе телерадиокорпорации ABC в Сиднее. Как сообщает в среду национальный телеканал SBS, причиной этого стала серия материалов, посвященных сотрудникам военных спецподразделений Австралии в Афганистане, опубликованных в 2017 году, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала, сотрудники телерадиокорпорации отмечали, что полицейских, обыскивавших их офис, интересовали все материалы, связанные именно с публикациями о спецназовцах в Афганистане. Однако федеральная полиция в своем официальном заявлении, которое цитирует SBS, указала, что обыск был произведен "в связи с поступившим сообщением о публикации секретных материалов".

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, который совершает свой первый официальный визит в Великобританию, отметил, что обыски в офисе национальной вещательной корпорации проводятся в соответствии с законами страны.

В медиа-холдинге News Corp, которой принадлежит контрольный пакет акции АВС, назвали происходящее "возмутительными и тяжелыми событиями". "Этот рейд - демонстрация мер запугивания, применяемых к тем, кто стремится говорить неудобную правду", - цитирует телеканал представитель пресс-службы холдинга.

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