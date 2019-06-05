Житель села Известковое Амурского района Хабаровского края прожил без документов от момента рождения до исполнения 33 лет, после чего обратился в полицию за выдачей паспорта. Об этом сообщает УМВД России по региону в среду, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В отдел по вопросам миграции ОМВД России по Амурскому району обратился 33-летний житель села Известкового Амурского района. Мужчина рассказал, что с рождения и до настоящего времени не имеет документов, удостоверяющих его личность. По каким-то причинам его мама не зарегистрировала факт его рождения в органах ЗАГСа", - говорится в сообщении.



Отмечается, что единственным доказательством рождения этого человека была сохранившаяся запись в журнале роддома. Правоохранители помогли гражданину составить заявление в суд об установлении факта рождения. Суд вынес решение об установлении факта рождения, по решению суда в отделе ЗАГС администрации района ему выдали свидетельство о рождении. На основании этого документа отдел по вопросам миграции в течение часа оформил и выдал мужчине паспорт гражданина РФ.



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