Мэр российского города Омск Оксана Фадина решила объехать один из округов города с инспекцией после обращения граждан, однако поездка закончилась неудачно.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, чиновница заехала в один из дворов дома, жильцы которого жаловались на разрушающиеся стены. Фадина хотела проинспектировать проводимые работы. Однако грязь и слякоть помешали мэру это сделать, Фадина попыталась перепрыгнуть грязь, однако не рассчитала силы, поскользнулась и упала в грязь, испачкав костюм.

Несмотря на конфуз, мэр продолжила свою инспекцию и потребовала сделать ремонт, чтобы вода не уходила под фундамент дома.

"Пришлось упасть. Эта тема показательна. Начнем с того, что ваш мэр не белоручка и грязи не боится. Основной показатель то, что есть чему учиться", - рассказала мэр.

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