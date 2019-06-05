Власти Японии намерены обязать все супермаркеты, торговые центры и розничные магазины в стране отказаться от практики предоставления покупателям бесплатных пластиковых пакетов для упаковки приобретенных ими товаров. Тем самым правительство рассчитывает внести ощутимый вклад в борьбу с загрязнением биосферы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил на этой неделе министр окружающей среды Ёсиаки Харада, в ближайшее время правительство представит новый законопроект, который фактически запретит торговым точкам предоставлять своим покупателям бесплатные пакеты, как это сейчас повсеместно принято в Японии. В то же время министр дал понять, что власти не будут регулировать размер платы за пакеты, оставив это на усмотрение ретейлеров. Ожидается, что цена за один пакет не превысит 10 иен (около 10 центов)

"Конечно, пластиковые пакеты в пропорциональном отношении занимают не столь большую нишу в общем объеме пластикового мусора, однако такое нововведение станет крайне символичным", - отметил Харада. Он подчеркнул, что борьбу с загрязнением морей и океанов необходимо активизировать.

Япония занимает второе после США место по объемам "производства" пластикового мусора на душу населения. И хотя в стране достигнуты большие успехи в сфере переработки такого мусора, темпы его "производства" снижаются в Японии медленнее, чем в других развитых странах.

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