Вашингтон не исключает военной операции против Тегерана, но предпочел бы путь переговоров. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу ITV, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Отвечая на вопрос журналиста о возможности вооруженного конфликта с Ираном, Трамп сказал:

"Всегда есть шанс. Хочу ли я этого? Нет. Лучше не надо. Но всегда есть шанс".

Глава Белого дома назвал Иран чрезвычайно враждебной страной, сообщает "Россия 24". По его словам, иранцы были "террористами номер один в мире, и, возможно, остаются ими и сегодня". Причем, по мнению Трампа, позиция Тегерана резко изменилась после выхода США из СВПД. Что касается переговоров, американский лидер заверил, что готов встретиться с Хасаном Рухани. Он добавил, что единственная возможность для нормализации отношений - гарантии того, что у Ирана не появится ядерное оружие.

Между тем ранее Рухани заявлял, что Тегеран готов пойти навстречу США, если Соединенные Штаты откажутся от жестких санкций и захотят сесть за стол переговоров, напоминает "Интерфакс". Президент Ирана подчеркнул, что если США "выберут другой путь и вернутся к соблюдению законов, то иранский народ будет готов к контактам".

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