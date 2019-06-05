https://news.day.az/world/1126355.html В Китае девочка выжила при падении лифта с 19 этажа - ВИДЕО
В Китае девочка выжила при падении лифта с 19 этажа - ВИДЕО
Девятилетняя девочка пролетела в сломанном лифте с 19 до 1 этажа в городе Шэньчжэнь китайской южной провинции Гуандун, при этом осталась жива и даже не получила никаких физических травм, видеозапись с камеры наблюдения лифта распространена многочисленными СМИ и в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Инцидент произошел 28 мая во второй половине дня, когда девочка воспользовалась лифтом при возвращении домой с занятий. Все пассажиры лифта постепенно вышли из него, и когда двери закрылись на 19 этаже, в кабине осталась только девочка. Неожиданно лифт на высокой скорости стал падать вниз. Девочка не растерялась и не заплакала, она стала нажимать на кнопки всех этажей, однако экран, где обычно загорается номер этажа, ничего не показывал. Тем не менее, на первом этаже лифт благополучно остановился, девочка нажала на кнопку открытия дверей и спокойно вышла из кабины.
Позже она рассказала, что ранее проходила курс по поведению в экстремальных ситуациях, где детям рассказывали, что в случае падения лифта, нужно нажимать на кнопки всех этажей, через которые пролетает кабина, тогда есть шанс спастись.
Местные жители сообщили журналистам, что это уже не первый случай, когда лифт внезапно срывается вниз, схожий инцидент произошел в середине мая, когда лифт сорвался и пролетел с 11 до 8 этажа, после чего находящиеся внутри люди вынуждены были 20 минут ждать помощи.
Ситуация с девочкой привлекла широкое общественное внимание к аварийному лифту, местные власти приступили к расследованию. По предварительным данным удалось установить, что к инциденту могла привести неисправность в противопожарной системе здания. В настоящий момент специалисты устраняют неисправность, чтобы избежать повторения инцидентов.
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