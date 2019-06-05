Позже она рассказала, что ранее проходила курс по поведению в экстремальных ситуациях, где детям рассказывали, что в случае падения лифта, нужно нажимать на кнопки всех этажей, через которые пролетает кабина, тогда есть шанс спастись.

Местные жители сообщили журналистам, что это уже не первый случай, когда лифт внезапно срывается вниз, схожий инцидент произошел в середине мая, когда лифт сорвался и пролетел с 11 до 8 этажа, после чего находящиеся внутри люди вынуждены были 20 минут ждать помощи.

Ситуация с девочкой привлекла широкое общественное внимание к аварийному лифту, местные власти приступили к расследованию. По предварительным данным удалось установить, что к инциденту могла привести неисправность в противопожарной системе здания. В настоящий момент специалисты устраняют неисправность, чтобы избежать повторения инцидентов.