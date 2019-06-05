Стали известны имена троих задержанных по подозрению в убийстве экс-сотрудника ГРУ Никиты Белянкина в подмосковном Путилкове.

Это бармен "Бир Хауса", гражданин Армении Нарек Степанян 1992 г.р., экономист из Москвы Сурен Маркосян 1978 г.р. и неработающий Сергей Ходжаев 1977 г.р., пишет "МК".

В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ "Убийство" и "Причинение тяжкого вреда здоровью", передает Day.Az.

Как сообщили в Следственном комитете России, следователи установили и задержали подозреваемого, нанесшего смертельный удар ножом Белянкину, пишет Lenta.ru.

Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение в убийстве. В суд направлено ходатайство о его аресте. В СКР уточнили, что задержан еще один участник конфликта.

По официальным данным СКР, в настоящий момент всего по делу об убийстве спецназовца задержаны четыре человека. 4 июня сообщалось о задержании двух мужчин 1977 и 1982 годов рождения. Еще 17 человек, причастных к массовой драке, в которой был убит Белянкин, объявлены в федеральный розыск.

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