Власти Евросоюза готовятся применить дисциплинарные меры к Италии за неспособность привести государственный бюджет в соответствие с европейскими нормами, пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В своем отчете Еврокомиссия отметила, что Рим не достиг существенного прогресса в сокращении госдолга. По правилам ЕС, он не может превышать уровень в 60 процентов ВВП. Показатель Италии в данный момент равняется 132,2 процента ВВП.

Еврокомиссия считает, что текущее положение оправдывает принятие дисциплинарных мер, поскольку политика нынешнего итальянского правительства несет риск снижения готовности страны к возможной нестабильности на финансовом рынке. Для начала она проведет расследование. О конкретных санкциях, которые могут быть наложены на страну, ничего не сообщается.

На фоне сообщений о возможных санкциях ведущий итальянский индекс FTSE MIB опустился на 0,7 процента. На момент публикации падение по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии составило 0,61 процента.

Противостояние ЕС с итальянскими властями началось в конце 2018 года, когда парламент принял бюджет с заложенным дефицитом на уровне 2,4 процента ВВП (против 0,8 процента, одобренных предыдущим составом правительства). Высокие расходы необходимы премьеру Джузеппе Конте для выполнения масштабных предвыборных обещаний, в том числе по снижению пенсионного возраста.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!