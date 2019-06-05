В эстонском городе Кохтла-Ярве пройдет аукцион, на которой выставлены апартаменты по стартовой цене 50 евро, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Аукцион запланирован на 14 июня. На торги будет выставлено 39 апартаментов, 22 их которых в настоящее время пустуют, остальные арендуют.

В основном речь идет о квартирах умерших собственников, наследникам которых зачастую не интересны подобные активы, рассказывают в местном муниципалитете.

За год накопилось около 25 таких квартир. Если долго не удается продать объект, то имеем право снижать начальную сумму. И это действует - по две-три таких квартиры на аукционе обычно продаются, отметили местные власти. Некоторые апартаменты продать очень сложно из-за их плохого состояния, передает издание Postimees.

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