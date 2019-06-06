https://news.day.az/world/1126432.html В России арестовали еще одного армянина за зверское убийство спецназовца
В России арестовали еще одного армянина за зверское убийство спецназовца
Красногорский городской суд в рамках дела об убийстве спецназовца арестовал подозреваемого в хулиганстве экономиста Сурена Маркосяна, передает Day.Az РИА "Новости".
По данным агентства, суд арестовал Маркосяна до 2 августа.
Как отмечается, Маркосян подозревается в групповом хулиганстве. При этом подозреваемый заявил, что не имеет никакого отношения к драке.
Бывший спецназовец Никита Белянкин погиб ночью 1 июня в драке, когда попытался заступиться за прохожего, которого избивала толпа.
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