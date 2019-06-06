https://news.day.az/world/1126436.html ЕС одобрил новые санкции против России
ЕС одобрил новые санкции против России
Евросоюз одобрил продление санкций в отношении Крыма и Севастополя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
По данным агентства, ЕС намерен продлить антироссийские санкции по Крыму до 23 июня 2020 года.
Как отмечается, это решение будет принято 18-20 июня.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС усилить санкции против России.
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