Евросоюз одобрил продление санкций в отношении Крыма и Севастополя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, ЕС намерен продлить антироссийские санкции по Крыму до 23 июня 2020 года.

Как отмечается, это решение будет принято 18-20 июня.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС усилить санкции против России.

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