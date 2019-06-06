В расположенном рядом с Токио городе Иокогама сошел с рельсов поезд метрополитена. В момент инцидента в составе находились около 120 пассажиров, никто из них не пострадал. Движение по проходящей центр города ветке метро временно приостановлено, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По информации местных СМИ, сход состава с рельсов был вызван неубранным стрелочным механизмом, используемым для перевода проводящего ночные инспекции технического поезда с основных рельсов на вспомогательные, передает ТАСС.