В Москве мужчина сумел выпрыгнуть из "Газели" за минуту до столкновения.

На кадрах видно, как в машину влетает другое транспортное средство.

В соцсетях водителя назвали счастливчиком, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

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