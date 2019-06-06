https://news.day.az/world/1126452.html Мужчина выпрыгнул из "Газели" за минуту до столкновения - ВИДЕО
Мужчина выпрыгнул из "Газели" за минуту до столкновения - ВИДЕО
В Москве мужчина сумел выпрыгнуть из "Газели" за минуту до столкновения.
На кадрах видно, как в машину влетает другое транспортное средство.
В соцсетях водителя назвали счастливчиком, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
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