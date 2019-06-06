Врачу предъявлено обвинение в убийстве 25 пациентов в возрасте от 37 до 85 лет в американском штате Огайо. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Fox News.

По сообщению телеканала, обвинители заявили, что 43-летний Уильям Хьюзел, работавший врачом в больнице, сознательно назначал потенциально смертельные дозы болеутоляющего фентанила для 25 пациентов, "не имея иной цели, кроме как ускорить их смерть".

Как сообщили следователи, Хьюзел назначал пациентам дозы, которые превышали норму в 10, 20 и 40 раз. По словам официальных лиц, его мотивы остаются неясными. Его адвокат, в свою очередь, заявил, что Хьюзел "пытался облегчить боль пациентов, но не убивать их".

Отмечается, что арест бывшего врача последовал после продолжавшегося в течение шести месяцев расследования.

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