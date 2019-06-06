В Салехарде в первую неделю лета выпал снег.

По словам жителей, это явление происходит уже второй год подряд, пишет РИА "Новости" со ссылкой на руководителя Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артема Кошкина, передает Day.Az.

"Да, действительно, выпал снег, похолодание у нас", - сказал Кошкин.

Со среды на смену снега придут дожди.

Специалист отметил, что это не совсем нормальная ситуация даже для Полярного круга.

Сильный ветер и снегопад удивили жителей Салехарда, которые стали снимать на видео и фотографировать чудеса природы.

Лето на Ямале обещают не раньше второй половины июня.

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