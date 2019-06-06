В России в первую неделю лета выпал снег - ВИДЕО
В Салехарде в первую неделю лета выпал снег.
По словам жителей, это явление происходит уже второй год подряд, пишет РИА "Новости" со ссылкой на руководителя Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артема Кошкина, передает Day.Az.
"Да, действительно, выпал снег, похолодание у нас", - сказал Кошкин.
Со среды на смену снега придут дожди.
Специалист отметил, что это не совсем нормальная ситуация даже для Полярного круга.
Сильный ветер и снегопад удивили жителей Салехарда, которые стали снимать на видео и фотографировать чудеса природы.
Лето на Ямале обещают не раньше второй половины июня.
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