Нидерландская авиакомпания KLM представила облик раздвоенного V-образного самолета, который в будущем планируется ввести в эксплуатацию. Об этом сообщает The Sun.

Перспективное воздушное судно получило название известной электрогитары Gibson Flying-V, на которой играли Джими Хендрикс и Кит Ричардс.

Преимущество самолета заключается в двух турбовентиляторных двигателях, расположенных на каждом крыле. Их наличие и аэродинамичный дизайн позволят расходовать на 20 процентов меньше топлива, чем на Airbus A350.

Самолет будет вмещать 314 пассажиров, но в ближайшее время клиентам KLM не удастся его протестировать. Ожидается, что он поступит в состав парка авиакомпании к 2040 году, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

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