https://news.day.az/world/1126482.html Доллар постепенно теряет свою долю на мировом рынке
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, рассказал глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в интервью Блумберг ТВ.
Доллар постепенно теряет свою долю на мировом рынке
Американский доллар постепенно теряет свою долю на мировом рынке.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, рассказал глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в интервью Блумберг ТВ.
"Китай, Турция и другие крупные партнеры увеличивают свою долю в евро, как и Европа. Доллар постепенно и неизбежно теряет свою долю на мировом рынке. Это касается не только России, но и всего мира ", - сообщил Орешкин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня.
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