В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина отправил девушку в нокаут. Инцидент произошел на улице Рубинштейна.

Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах видно, как мужчина подошел в кафе к двум девушкам, они начали о чем-то спорить. По всей видимости, он находится в состоянии алкогольного опьянения. В руках у него видна бутылка, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Сначала он попытался ударить ногой одну из них, но она успела увернуться, а потом убежала, оставив подругу в одиночестве. Тогда он накинулся на нее.

От сильного удара она упала на землю и какое-то время не могла прийти в себя. На помощь девушке пришли очевидцы. Мужчину скрутили и начали избивать.

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